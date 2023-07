Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- Prim ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- Prim ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta

- ”De la era preindustriala incoace este cel mai cald an. Se așteapta ca anul viitor sa fie mai cald decat acest an. Se vorbeste de acest lucru ca si estimari. S-a ajuns, in unele zone din lume, la 53 de grade. (...) Din pacate, schimbarile climatice se vor lasa resimtite. O sa le simtim, o sa le vedem si trebuie…

- Romania are mari șanse de a devansa celelalte tari din regiunea CESA (regiunea Europei Centrale, de Est și de Sud-Est și regiunea Asiei Centrale) in ceea ce privește adoptarea diverselor acțiuni pentru schimbarile climatice in mai multe domenii, in special in privința acțiunilor legate de furnizori…

- Kyriakos Mitsotakis, care a castigat detasat alegerile parlamentare organizate duminica in Grecia, este un conservator care a promovat relansarea economica dupa criza financiara, dar este acuzat si de atacuri ingrijoratoare la adresa statului de drept, noteaza AFP, citat de Agerpres.Liderul formatiunii…

- Fostul premier de dreapta Kyriakos Mitsotakis si principalul sau rival de stanga, Alexis Tsipras, isi incheie vineri cea de-a doua campanie din ultimele cinci saptamani. Cei doi politicieni le vor adresa simpatizanților un ultim mesaj inaintea scrutinului de duminica.

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, spune ca partidul sau a castigat alegerile legislative de duminica, el precizand ca are mandatul de a forma un guvern autonom puternic, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rezultate oficiale partiale ale alegerilor indica o victorie importanta pentru partidul…