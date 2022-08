Incendii în Grecia - O autostradă care leagă Atena de portul Patras a fost închisă O autostrada importanta care leaga capitala Atena de orasul port Patras, din vestul Greciei, a fost inchisa vineri circulatiei dupa izbucnirea unui incendiu in apropiere, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

