Incendii în California: Zeci de persoane, evacuate cu elicoptere militare Zeci de persoane care au ramas izolate din cauza unui incendiu de vegetatie in nordul statului american California au fost evacuate cu mai multe elicoptere in cursul zilei de duminica, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.



Elicopterele militare au evacuat pana in prezent 63 de persoane din zona lacului de acumulare Mammoth Pool din Parcul National Forestier Sierra, la aproximativ 70 de kilometri nord-est de Fresno, au anuntat Pompierii din acest oras californian prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.



In randul celor evacuati se aflau doua persoane care…

Sursa articol: agerpres.ro

