- Guvernul bolivian a decretat joi starea de catastrofa nationala din cauza incendiilor alimentate de seceta puternica inregistrata in cinci dintre cele noua departamente ale tarii, o procedura care ii permite sa solicite ajutor international, transmite agerpres.ro.

- Starea de alerta a fost prelungita de catre Guvern, in cadrul unei ședințe de astazi, cu aplicare din data de 15 septembrie 2020. Raed Arafat, secretarul de stat MAI, a anunțat ca alegatorii vor fi nevoiți sa se dezinfecteze la intrarea și ieșirea din secția de vot, iar cartea de identitate va fi atinsa…

- Guvernul a decis vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile incepand din data de 16 august, avand in vedere numarul mare de cazuri de coronavirus cu care țara noastra se confrunta de mai multe...

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va prelungi „cel mai probabil” cu alte 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul țarii. Este pentru a treia oara cand este prelungita starea de alerta. Decizia ar urma sa fie luata zilele urmatoare, in condițiile in care la finalul acestei saptamani…

- Italia a anuntat vineri extinderea unei reguli de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, transmite DPA. Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva extinderii infectarilor cu coronavirus si ar fi incetat vineri. Ministerul Sanatatii nu…

- Astfel, ministrul Nelu Tataru ne ameninta, in fiecare zi, cu instituirea unei noi stari de urgenta, tocmai acum cand economia Romaniei abia s-a mai dezmortit. In schimb, domnul ministru uita sa ofere explicatii cu privire la numeroasele cazuri in care bolnavilor cronici li s-a refuzat tratamentul medical…