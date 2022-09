Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Fiscal de Stat informeaza ca, in 6 luni ale anului 2022, incasarile la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit in locațiune bunuri imobile constituie 18,9 milioane lei, in creștere cu 20,1% fața de perioada similara a anului precedent. Urmare a acțiunilor de conformare voluntara…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,71% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele sase luni ale acestui an, de la 1,57% din PIB in perioada ianuarie-mai 2022, potrivit datelor Ministerului Finantelor (MF).Deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 1,15 puncte procentuale in primul…

- Ministerul Finantelor prezinta, luni seara, executia bugetului general consolidat in primul semestru al anului 2022 care arata un deficit de 23,51 miliarde de lei, respectiv 1,71% din PIB, in scadere fata de perioada similara din anul trecut. „Executia bugetului general consolidat in primul semestru…

- ”Executia bugetului general consolidat in primul semestru al anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 23,51 mld lei, in scadere fata de deficitul de 33,81 mld lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din PIB, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 1,15 puncte procentuale…

- In plina perioada de examene și analiza a rezultatelor a examenelor de capacitate și bacalaureat, pe 28 iunie, la unul dintre liceele care se poate mandri cu performanțe remarcabile in ultima perioada, a izbucnit un scandal greu de imaginat la acest nivel: unul dintre directorii adjuncți a sunat la…

- ANAF si-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale si a economiei subterane. Avand in vedere Strategia ANAF pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galati, au efectuat in primul semestru al anului 2022, controale la contribuabili persoane juridice si fizice, inregistrand…

- Urmare a modificarilor facute in firma, SRL ul este acum controlat de Olga Udor Jaloba, membru ANEVAR, la un moment dat presedinta a centrului teritorial al Asociatiei Evaluatorilor Imobiliari Olga Udor Jaloba detine si un PFA prin intermediul caruia in 2021 a derulat contracte de prestari servicii…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut simtitor in perioada 20-26 iunie, cand au fost inregistrate 3.974 de noi infectari, fata de perioada 13-19 iunie, cand au fost raportate 2609 infectari. Saptamana trecuta erau internate in spitale pe sectiile de profil 638 de persoane, fata de 438 in saptamana…