Polițiștii doljeni au depistat, miercuri, un barbat de 41 de ani, din comuna Daneți, dat in urmarire de autoritațile italiene. Pe numele barbatului fusese emis un mandat european de arestare pentru infracțiunea de talharie. Aceasta este a doua persoana ridicata de polițiști in ultima perioada pentru fapte cu violența comise in Italia. Potrivit oamenilor legii, pe numele barbatului de 41 de ani a fost emis un mandat european de arestare. ”Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, in colaborare cu polițiști din cadrul Sectiei 12 Daneti și cu sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale…