Încarcerat după ce s-a răzbunat pe poliţistul care i-a reţinut permisul Procurorii din Calafat au dispus retinerea unui barbat de 39 de ani, acuzat de ultraj si conducere cu permisul suspendat. Potrivit oamenilor legii, pe 2 ianuarie, barbatul a ramas fara permis dupa ce a fost depistat cunducand baut. Ulterior, pentru a se razbuna, barbatul ar fi stropit cu ulei ars gardul locuintei parintilor politistului care l-a sanctionat. Politistii au mai stabilit ca, dupa ce a ramas fara permis, doljeanul a continuat sa conduca pe drumurile publice. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca barbatul de 39 de ani a fost depistat conducand baut pe data de 2 ianuarie. In plus, barbatul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

