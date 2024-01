Încărcător universal pentru toate dispozitivele, din 2024. Mufa USB-C, obligatorie în UE Un singur incarcator pentru toate dispozitivele. Mufa USB-C, obligatorie in UE. Telefoanele mobile si alte dispozitive electronice din Uniunea Europeana vor avea un echipament standard de incarcare incepand din 2024. Un singur incarcator pentru toate dispozitivele: mufa USB-C devine obligatorie din 2024, anunța Comisia Europeana. „Așteptarea s-a terminat, intr-un final. USB-C devine standard pentru toate dispozitivele electronice comune in Uniunea Europeana, și deja am vazut impactul. Asta inseamna folosirea aceluiași incarcator pentru toate telefoanele, tabletele și aparatele foto, tehnologii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

