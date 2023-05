Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fontanelas, situat in largul coastei Peninsulei Iberice, care nu a fost activ de mult timp, poate deveni o modalitate de combatere a incalzirii globale. Cercetatorii din Portugalia au dezvaluit ca vulcanul inactiv Fontanelas este capabil sa absoarba de la 1,2 la 8,6 miliarde de tone de dioxid…

- In cadrul discuției despre descoperirile științifice, au devenit cunoscute cauzele schimbarilor climatice. Primul motiv al schimbarilor climaterice este descompunerea potasiului din nicleul Pamintului in izotopi. Acest proces are un impact uriaș asupra situației climatice: daunele sint asemanatoare…

- Potrivit omului de știința Vakhrushev, deși exista intr-adevar o problema cu incalzirea globala, este posibil ca adevaratele cauze ale acestui proces sa nu fie legate de factorii antropogeni. Mai mult, rata acestui proces nu este atit de mare incit sa se vorbeasca de scenarii apocaliptice. Cu toate…

- In prezent, oamenii de știința exploreaza diverse cai pentru a face sa creasca dinții din nou, inclusiv implanturile de celule stem dentare și anticorpii monoclonali. Niciuna dintre ele nu este inca pregatita pentru programari fara programare, dar avanseaza rapid și ar putea fi disponibile relativ curand,…

- Creșterea nivelului marii este, probabil, cea mai grava consecința a crizei climatice actuale. Oceanul absoarbe mai mult de 90% din gazele cu efect de sera care sunt pompate in atmosfera. Acest lucru face ca nivelul marii sa creasca. De asemenea, ghețarii și calotele de gheața se topesc, alimentand…

- Cand „specialiștii” in cifre, care ne golesc buzunarele, analizeaza cauzele dramei prin care trec bugetele familiilor din Romania, avem aceleași explicații ca la examenele RMN interpretate de doctori cu examenele trecute cu euro intre foi. Cica ni se trage de la pandemie. Despre care nu se știe de unde…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca apa, „sangele vital al umanitații”, este secatuita de „utilizarea nesustenabila a apei, poluarea și incalzirea globala necontrolata”, relateaza G4Media.ro.Raportul, publicat de UN Water și Unesco, avertizeaza ca „penuria de apa devine endemica”…

