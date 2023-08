Încălzirea climatică nu se confirmă în România. Temperaturile au dat peste cap socotelile specialiștilor Incalzirea globala a inceput sa dea rateuri, cel puțin in Romania. In afara unor ierni ceva mai blande și doar in anumite zone, verile și primaverile devin mai friguroase și nicidecum mai calde, așa cum se preconizeaza in calculele din modelele climatologilor. Anul acesta culturile agricole nu au mai fost compromise din cauza secetei, ci […] The post Incalzirea climatica nu se confirma in Romania. Temperaturile au dat peste cap socotelile specialiștilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

