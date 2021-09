Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri la Casa Alba de liderul american Joe Biden, caruia ii va cere sprijinul ferm in fata Rusiei, intr-un moment in care retragerea dezordonata din Afganistan a provocat o unda de soc in randul tarilor care, la fel ca Ucraina, au mizat totul…

- Cu un ton hotarat, presedintele SUA Joe Biden si-a aparat marti decizia de a pune capat razboiului american din Afganistan, in pofida criticilor puternice la adresa operatiunilor de evacuare, haotice si marcate de un atentat, relateaza AFP. ”Va dau cuvantul meu, din suflet. Sunt convins ca aceasta este…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti, la o zi dupa retragerea completa a trupelor SUA din Afganistan, ca era momentul incheierii razboiului inceput in urma cu doua decenii si ca Statele Unite se vor concentra pe amenintari actuale si viitoare. El a subliniat ca si-a tinut promisiunea…

- Conditiile dificile de evacuare a mii de civili din Kabul si scenele de haost de pe aeroportul din capitala afgana nu afecteaza credibilitatea SUA pe plan international, a asigurat vineri presedintele american Joe Biden, potrivit AFP, EFE si Reuters. "Aliatii nostri in…

- Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va "intari cooperarea bilaterala" intre SUA si Iordania, in timpul primirii regelui Abdallah al II-lea, caruia i-a multumit calduros pentru rolul sau "vital" in regiune, informeaza marti AFP. "Vom continua sa ne intarim cooperarea bilaterala", a declarat…

- Presedintele american, Joe Biden, a criticat vehement marti intr-un discurs opozitia republicana pe care a acuzat-o ca desfasoara un "atac impotriva democratiei" dorind "sa submineze" dreptul de vot, noteaza AFP. "America trece in prezent printr-o incercare de a submina si de a suprima dreptul…

- Prin aceasta directiva vor fi alocati 138,7 milioane de dolari pentru interventia in cazul violentei armate si programe de prevenire.In intreaga tara, weekendul trecut au fost raportate aproximativ 200 de decese cauzate de arme de foc.In luna martie, FBI a prezentat statistici preliminare pentru 2020…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, va fi primit la 28 iunie la Washington de omologul sau american, Joe Biden, a anuntat sambata purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, noteaza AFP. Reuven Rivlin, al carui mandat se incheie la 5 iulie, va fi primul inalt responsabil israelian…