Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romi din Murgeni s-au luat iar la bataie. Peste 55 de persoane s-au incaierat. Potrivit primelor informații, s-au tras și focuri de arma, anunța stiriest.ro.La fața locului au fost trimse forțe impresionante. Trupele de intervenție de la Huși și Barlad sunt deja acolo, iar cele de…

- SCANDAL… Alerta la Murgeni, s-a reaprins flacara scandalului intre clanurile Murui si Sandu. Membrii celor doua clanuri au iesit pe strazi si ameninta ca se omoara intre ei!! Se pare ca unul dintre baietii lui Flagara, din clanul Sandu, mai exact, Sergiu Sandu, a fost lovit cu masina de catre un membru…

- O mașina s-a rasturnat in afara drumului. Șoferul acesteia a incercat sa evite coliziunea cu un autocamion. Articolul FOTO – Accident in Beclean. O mașina s-a rasturnat, iar doua persoane au fost ranite apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un tanar in varsta de 19 ani a provocat, miercuri, un accident de circulatie pe DN24A, pe raza comunei Stanilesti. Din primele cercetari ale politistilor rutieri, accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive. ‘Conducatorul auto, un tanar in varsta de 19 ani, a efectuat neregulamentar o manevra de…

- UPDATE: Acidentul s-a petrecut pe DN 24 A, la kilometru 91. Mașina care a produs evenimentul rutier era condusa de un tanar de 19 de ani, domiciliat in localitatea Budu Cantemir, comuna Stanilești. Acesta avea in mașina un pasager in varsta de 21 de ani, din aceeași localitate. Șoferul, care avea direcția…

- Mai multe echipaje ale ISU Vaslui și SAJ Vaslui intervin in aceste momente in localitatea Gura Vaii, comuna Stanilești, la un accident rutier in care a fost implicat un autoturism in care se aflau doua persoane. Din cate se pare, conducatorul auto a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac…

- Un accident grav a avut loc cu puțin timp in urma in Germania. Mai multe persoane au fost ranite, unele dintre ele aflandu-se in stare grava, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni, intenționat. Accidentul a avut loc in centrul orasului Munchen. Mai mulți raniți grav, dupa ce o mașina a intrat…

- Accident grav in Maramureș.Doua persoane ranite grav in urma impactului. O mașina facuta praf! Politia orasului Ulmeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DJ 108/D, la ieșire din localitatea Ariniș, a avut loc un accident de circulație cu victime. Verificarile efectuate de politisti…