- Lava incandescenta provenita in urma eruptiilor vulcanului Kilauea de pe Insula Mare din Hawaii a avansat luni in zona unei uzine geotermale determinand inchiderea instalatiilor pentru prevenirea eliberarii accidentale in atmosfera a gazelor toxice.

- Locuitorii din zona vulcanului Kilauea din Hawaii se confrunta cu un nou pericol cu potential letal reprezentat de norii de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica ce s-au ridicat in atmosfera dupa ce suvoaiele de lava au ajuns duminica in apele Oceanului Pacific, informeaza agentiile…

