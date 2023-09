Încă un șofer drogat a făcut prăpăd pe șosele. De data aceasta și-a ucis mama, care stătea în dreapta sa Accidentul grav de circulație a avut loc sambata dimineața, in comuna Marunței, județul Olt. Femeia in varsta de 45 de ani a murit in timp ce fiul sau de 19 ani, drogat, conducea cu mare viteza autoturismul. A intrat eronat pe contrasens și s-a izbit frontal de o mașina care circula regulamentar, astfel ca mai multe persoane au fost ranite. Inca un șofer drogat a facut prapad pe șosele Conform autoritaților, șoferul din cealalta mașina, un barbat in varsta de 27 de ani, precum și trei pasageri și un pieton au fost raniți in urma acestui accident teribil. Șoferul in varsta de 27 de ani a fost testat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

