- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, in varsta de 67 de ani, a anuntat ca a fost depistat pozitiv la coronavirus, prezentand simptome usoare, si ca ramane optimist, transmite AFP.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat, intr-un final, pe presedintele ales Joe Biden pentru victoria sa in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si a anuntat ca este ”pregatit sa munceasca” impreuna cu succesorul lui Donald Trump, modelul liderului brazilian de extrema dreapta,…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a anuntat, duminica, in social media, ca Rudy Giuliani, avocatul sau personal si fost primar al New York-ului, a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro. “Rudy Giuliani, de departe cel mai bun primar din istoria New York-ului si care…

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost testat pozitiv la coronavirus, informeaza DPA. ''Testul pe care l-am facut luni impreuna cu sotia si fiica mea, dupa ce ne-am simtit rau, s-a dovedit a fi pozitiv", a scris Soylu, adaugand ca el si familia sa au…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat, pe contul ei de Twitter, ca s-a infectat cu noul coronavirus.”Salutare tuturor, vreau sa anunț ca am fost testata pozitiv cu Covid-19. M-am auto-izolat acasa și recuperarea merge bine, cu simptome ușoare. Ma simt bine... vom trece cu bine prin…

