- Informația vine in contextul in care cei doi lideri ai USR Plus, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat vineri seara semnarea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului, impreuna cu AUR. Pe de alta parte, Dacian Cioloș a precizat ca in ultimele zile, pe fondul crizei guvernamentale profunde, mai mulți…

- Președintele PNL Ludovic Orban refuza sa participe la ședința BPN convocata peste puterea sa de catre premierul Florin Cițu. Orban spune ca vrea sa aiba o discuție serioasa cu Cițu și cere ca președintele Klaus Iohannis sa se implice activ in criza din coaliție. Citește și: PNL se regrupeaza…

- Ludovic Orban respinge acuzațiile aduse de susținatorii lui Florin Cițu. Despre apelul acestora spune ca ”e o noua incercare, penibila, de a arata cumva ca ei sunt susținatorii lui Klaus Iohannis și...

- Presedintele PNL Braila, Catalin Canciu, a declarat ca premierul Florin Citu si Sorin Cimpeanu l-au executat din functie pentru ca optiunea sa a fost Ludovic Orban. „Aveti perfecta dreptate, domnule prim-ministru! Cum sa-ti fie teama sa ai optiune in Partidul National Liberal? Ati sters pe…

- "Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va insemna PNL in urmatorii ani. Trebuie sa avem curajul sa ne uitam in trecut si sa vedem ce nu a mers bine. Sa nu bagam sub pres. Azi suntem aici datorita parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din Romania. Am…

- Congresul din toamna pentru alegerea noului șef de partid a creat un adevarat razboi intre susținatorii celor doi candidați: Florin Cițu și Ludovic Orban.Potrivit unor surse, tabara premierului ar fi incercat sa modifice baza de date a partidului, pentru ca liberalii apropiați lui Orban sa nu mai figureze…

