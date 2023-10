Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu si-a depus miercuri demisia din Parlament, dupa ce, cu o zi inainte, a fost validat ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. „Stimati colegi, imi depun astazi, dupa aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, imi…

- Ultimul raport al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) despre situația privind prosumatorii arata ca ritmul racordarilor la rețelele de distribuție este tot mai mare de la luna la luna. Practic, in luna iulie, s-a ajuns la un ritm mediu de 236 racordari zilnice, dupa ce…

- Cresterea numarului de prosumatori pune presiune pe sistemul de distributie, in conditiile in care cei mai multi prosumatori au capacitati care depasesc cu mult consumul propriu, a declarat marti Gabriel Andronache, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- Fenomenul instalarii panourilor fotovoltaice pe case a luat o amploare atat de mare incat anul viitor sa ajungem, in Romania, la o putere instalata de circa 2.000 de MW, potrivit reprezentanților ANRE. Daca este sa forțam o comparație, un reactor nuclear de la Cernavoda are o putere instalata de 700…

- Pentru afacerile mici din domeniu, costurile pentru obținerea licenței de furnizare GPL erau prea mari. Culmea, banii proveniți din aceste taxe ajungeau tot la Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei. La opt luni distanța, parlamentarii și-au dat seama ce au facut și au modificat,…

- * Cu totii au optat sa produca energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum N.Dumitrescu Avand in vedere tarifele majorate la utilitați, in mod special la consumul de energie, destui romani au ținut sa nu se mai regaseasca printre clienții permanenți ai diferitelor companii de profil…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a emis pentru Primaria Municipiului Iași licența pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sezonul 2023-2024, a anunțat city-managerul Petru Movila. Este pentru al doilea an la rand cand municipalitatea preia gestionarea…

- Facturi mai mari la energie din toamna. Peste 5 milioane de romani vor fi afectati direct Facturi mai mari la energie din toamna. Peste 5 milioane de romani vor fi afectati direct Plafonul pentru prețul energiei electrice ar putea fi eliminat, ceea ce va duce la creșterea facturilor pentru consumatorii…