- Alti opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz.Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un pompier din cadrul Detașamentului Campina (aparținand Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Prahova) a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus. Tanarul a prezentat simptomele caracteristice COVID-19, și-a anunțat superiorii, apoi a fost internat la Spitalul CFR din Ploiești,…

- Un pompier din cadrul Detasamentului Campina a fost confirmat cu virusul COVID-19 la testul rapid, 28 de colegi ai acestuia care se afla deja in izolare fiind, de asemenea, testati.Potrivit datelor furnizate, joi, AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Bilantul cazurilor de COVID-19 in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul românilor care au murit din cauza infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 841, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ultima raportare. Numarul total al celor infectati se apropie…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, pompierii militari prahoveni au intervenit pentru inlaturarea efectelor generate de fenomenele meteorologice periculoase de duminica. „Precipitațiile abundente din cursul zilei de…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre situația din Romania și a analizat cel mai nou bilaț cu privire la pandemia de COVID-19. 12.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre acestea, 4. ...

- Incendiul a izbucnit la etajul 7 al Spitalului Județean de Urgența „Mavromati", secția ortopedie. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat ca in baia folosita de personalul medical era foarte mult fum provenit de la un ventilator care s-a supraincalzit. Pompierii au evacuat fumul prin…

- F. T. Ieri, personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova a confirmat distribuirea, in judet, de combinezoane, dezinfectanti si alte materiale necesare pentru prevenirea si combaterea epidemiei cu coronaviurs. Dupa cum precizeaza slt. Raluca Vasiloaie, purtator…