- Inca un pod cu probleme pune in pericol șoferii din județul Neamț. O bucata din podul de pe Drumul Național 15B, din zona localitații Petru Voda, s-a desprins și a lasat o gaura lunga de cațiva metri chiar in mijlocul soselei.

- Sunt noi probleme cu podurile din județul Neamț, de aceasta data la unul foarte vechi. Autoritatile locale au restricționat, luni seara, traficul pe podul din zona localitatii Petru Voda, dupa ce in mijlocul carosabilului s-a format o groapa imensa, ca urmare a surparii unei bucați din placa. Podul…

- Autoritatile din Neamt anunta, luni seara, ca s-a surpat o bucata din podul de pe DN 15 B, in zona localitatii Petru Voda. Politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile cu masa mai mare de 3,5 tone, iar celelalte autoturisme circula alternativ, scrie News.ro. Fii la curent cu…

- Autoritatile din Neamt anunta, luni seara, ca s-a surpat o bucata din podul de pe DN 15 B, in zona localitatii Petru Voda. Politistii au restrictionat traficul in zona pentru masinile de mare tonaj, iar celelalte circula alternativ.

- VIDEO Descoperire șocanta: Podul prabușit in județul Neamț avea polistiren in structura de rezistența și fier mancat de rugina Podul peste raul Siret prabușit joi in județul Neamț, intre localitațile Sagna și Luțca, este verificat de anchetatori, iar pe fir au intrat și procurorii DNA, care suspecteaza…

- Podul prabușit in județul Neamț este verificat de anchetatori, iar pe fir au intrat și procurorii DNA, care suspecteaza fapte de corupție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Se așteapta raspunsuri dupa incidentul grav ce a avut loc joi, in județul Neamț, in cazul surparii unui pod reabilitat in urma cu cateva luni. Incidentul ce a avut loc joi in județul Neamț, acolo unde s-a surpat podul de la Luțca, in timp ce un camion si o autoutilitara se aflau pe suprafața acestuia,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita o ancheta serioasa cu privire la cauzele accidentului din judetul Neamt, precum si explicatii din partea serviciilor de informatii care ar fi trebuit sa semnaleze eventualele probleme in timp util. "Prabusirea podului din judetul Neamt, la doar o jumatate…