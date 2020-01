Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca imediat ce premierul Ludovic Orban iși va angaja raspunderea pe revenirea la alegerea primarilor in doua tururi va fi depusa moțiune de cenzura. Ciolacu a explicat ca parlamentarii PSD și UDMR au semnat textul moțiunii.Citește și: Start…

- Conducerea interimara a PSD se reunește, luni, la sediul din Kiseleff, social-democrații urmand sa discute, intre altele, despre alegerile anticipate și despre moțiunea de cenzura pe care o vor depune impotriva Guvernului Orban, au relatat pentru MEDIAFAX surse social-democrate.Printre subiectele…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta a declarat, vineri, la Digi24, ca partidul pe care il conduce nu va vota pentru o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, in contextul in care elementul declanșator al acestui instrument parlamentar vizeaza modificarea legislației electorale astfel incat…

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura pe care PSD doreste sa o depuna, dupa ce Guvernul a anuntat ca isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi."Daca se contureaza…

- UDMR anunta ca va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intrucat acesta isi angajeaza raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. "UDMR a fost intotdeauna foarte clar in aceasta privinta, iar inca de anul trecut am spus: doar atunci putem sa sustinem guvernul Orban, daca acesta…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, în luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a confirmat, marti seara, posibilitatea ca PSD sa depuna, in luna februarie a anului viitor, o motiune de cenzura impotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban. Dancila, care are si calitatea de candidat in turul al…