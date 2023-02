Stiri pe aceeasi tema

- Noul "obiect" zburator detectat in apropierea lacului Huron, in nordul SUA, a fost doborat la ordinul presedintelui Joe Biden si nu a reprezentat nicio "amenintare militara" pentru teritoriul american, a afirmat duminica un inalt oficial al administratiei de la

- Armata americana a doborat un nou "obiect" deasupra lacului Huron, in nordul Statelor Unite, au anuntat duminica doi parlamentari, cel mai recent obiect zburator misterios care au pus autoritatile din SUA si Canada in alerta maxima, transmite AFP.

- China se pregateste sa doboare un obiect neidentificat aflat in zbor in spatiul sau aerian, in timp ce in Canada este cautat la sol un obiect zburator in forma cilindrica ce a fost doborat cu ajutorul fortelor aeriene americane, relateaza duminica agentiile DPA si Reuters, conform AGERPRES. Fii…

- Militarii Statelor Unite au intervenit sa doboare un obiect zburator neidentificat care survola teritoriul Yukon din nord-vestul Canadei. Atat avioanele moderne ale F-22 ale americanilor, cat și cele din Canada, au fost ridicate de la sol sa urmareasca traiectoria obiectului strain.Prim-ministrul Canadei,…

- Un avion de vanatoare american F-22 a doborat sambata un obiect neidentificat deasupra Canadei, al doilea obiect zburator doborat de acest fel in tot atatea zile, pe fondul unei alerte sporite in America de Nord dupa o saptamana a baloanelor de spionaj chinezești care a atras atenția la nivel mondial,…

- Armata americana a doborat un obiect suspect aflat la mare altitudine in spațiul aerian al statului Alaska. Este a doua incursiune straina in mai puțin de doua saptamani. Iata anunțul facut de Casa Alba!

- Armata americana a doborat, vineri, un obiect suspect aflat la mare altitudine in spatiul aerian al Statelor Unite, in largul statului Alaska, anunta Casa Alba, la mai putin de o saptamana dupa doborarea unui balon chinez de recunoastere.

- Armata americana a doborat balonul spion chinez in largul coastei de est, afirma un oficial american. Președintele Joe Biden a aprobat doborarea balonului, a declarat același oficial american pentru CNN.