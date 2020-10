Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau a decis ca, incepand de miercuri, 5 august, sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie in piete si targuri, in statii, precum si in parcarea Aeroportului George Enescu si in orice zona aglomerata unde nu se poate respecta masura distantarii…

- Menținerea unui numar ridicat de infecții cu noul coronavirus determina autoritațile sa ia masuri drastice. Astfel, incepand de maine, purtarea maștilor de protecție va deveni obligatorie și in București, in aer liber.

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sâmbata dupa-amiaza, în spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, în conditiile în care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul…

- Purtarea mastii de protectie in aer liber, in anumite zone aglomerate, este obligatorie de astazi. Incepand de astazi, purtarea mastii este obligatorie in toate statiile de transport in comun din municipiul Galati in intervalul orar 7:00-22:00. De asemenea, tot de la ora 7:00 pana la ora 18:00, este…

- La nivelul fiecarui judet, se va decide daca masca va fi purtata obligatoriu in aer liber Purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate devine obligatorie in tot mai multe judete din Romania, dupa ce Guvernul a imputernicit Comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa decida cand…

- Decizie de ultima ora in Prahova, unul din cele cinci județe care a introdus obligativitarea purtarii maștii de protecție in aer liber.Autoritatile din Prahova au decis, joi dupa amiaza, ca masca de protectie sa fie purtata, in mod obligatoriu, in spatii publice exterioare. Decizia este valabila…

- Masca de protectie este obligatorie de joi in toate spatiile deschise aglomerate din judetul Buzau. Reunit in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet, transmite Agerpres.Romania se confrunta cu o crestere ingrijoratoare…