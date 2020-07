Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul american Frances Tiafoe, locul 81 ATP, a fost testat pozitiv cu coronavirus la un turneu demonstrativ din Atlanta, anunța News.ro. „Din nefericire, am fost testat pozitiv vineri seara cu Covid-19 si trebuie sa ma retrag de la evenimentul All-American Team Cup, din Atlanta, din acest weekend.…

- Novak Djokovic a organizat saptamâna trecuta prima ediție a Adria Tour, un turneu demonstrativ la care au participat în fiecare zi peste 4000 de spectatori. De-a lungul acelor zile, liderul ierarhiei ATP a intrat în contact cu Nikola Jankovic, sportiv care a fost depistat pozitiv pentru…

- Compania farmaceutica americana Merck testeaza un tratament anticoronavirus cu un medicament care are rolul de a provoca o ”eroare catastrofala” asupra virusurilor, informeaza Financial Times, citat de Mediafax.Medicamentul, denumit tehnic EIDD-2801, functioneaza prin plantarea unor molecule in materialul…

- Schema de tratament cu anticoagulante introdusa intr-o forma incipienta a infectarii cu noul coronavirus a dat rezultate la Timisoara. Potrivit sefului sectiei de Boli Infectioase a spitalului, doctorul Virgil Musta, de trei saptamani, de cand aplica acest tratament, numarul celor care au avut nevoie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, ieri, a fost confirmat pozitiv cu o forma ușoara de COVID-19, informeaza TRIBUNA. „Pentru a preveni apariția unor informații eronate in mass-media vreau sa confirm faptul ca, in urma procedurii de testare la infecția cu virusul de tip nou, ieri am fost confirmat…

- Un al doilea angajat al Penitenciarului Gherla, judetul Cluj, a fost confirmat cu coronavirus, ANP precizand ca el nu a exercitat atributii de serviciu in spatiul de detinere si nu a interactionat cu persoane private de libertate. In intreg sistemul penitenciar, sapte angajati au fost depistati cu…