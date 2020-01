Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, comisarul Sorin Oara, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins in ziua de Craciun de politistii din Horezu circuland cu o viteza mult peste limita legala. Potrivit unor surse din cadrul IPJ Valcea, comisarul Oara a fost depistat in localitatea…

- Un protest impotriva defrisarii padurilor si a taierilor ilegale a se desfasoara marti, 10 decembrie, la Sebes, in fata Kronospan si Holzindustrie Schweighofer. Evenimentul a fost anuntat pe reteaua de socializare Facebook, pe grupul Diaspora Europeana Oficial.

- Mai multi calatori l-au filmat pe sofer in timp ce conducea mijlocul de transport in comun si sarea de pe scaun, iar unul dintre ei a postat imaginile pe Facebook. Imaginile au starnit numeroase comentarii.

- Guvernul de coalitie condus de premierul Mark Rutte intentioneaza sa reduca limita de viteza in timpul zilei pe autostrazile din Olanda, ca raspuns la o hotarare a unui tribunal privind poluarea cu azot, care a oprit proiectele de constructii si a generat proteste in randul fermierilor si al constructorilor,…

- Polițiștii din Sighetu Marmației cauta un barbat despre care o mama a scris ca a incercat sa arunce un lichid incolor in caruciorul in care era fetița ei de 7 luni. Femeia a postat un avertisment pe Facebook despre incident, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramureș, Florina…

- Șoferul unui camion care conducea pe DN 1 in Lancram a ramas fara permis, dupa ce polițiștii l-au prins cu telefonul la volan și cu viteza peste limita legala. Polițiștii rutieri din județul Alba verifica in aceasta saptamana autovehiculele destinate transportului de marfuri și persoane. In cadrul acestei…

- Un șofer a fost filmat in timp ce iși conducea mașina cu viteza pe contrasens, pe autostrada A4. Imaginile au fost postate pe Facebook și au fost distribuite de sute de ori, transmite Mediafax.Pe filmarea distribuita de peste 300 de ori se vede cum un barbat in varsta conduce cu viteza o mașina,…

- CHIȘINAU, 4 oct – Sputnik. Un video aparut pe Instagram, in care o femeie danseaza in fața leului, a devenit viral. Vizitatoarea anonima a gradinii zoologice a sarit peste plasa arealului in care se afla regele animalelor și a inceput sa gesticuleze din maini, facand pași de dans in fața fiarei.…