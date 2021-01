Stiri pe aceeasi tema

- ISU Brașov precizeaza ca incendiul s-a produs in municipiul Brașov, pe Alea Violetelor, la o camera de camin situata la etajul patru. Cand au ajuns pompierii, incendiul se manifesta cu flacari violente, toata camera fiind afectata.

- Vineri dimineața, un incendiu a avut loc la un pavilion al Spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Conform ISU și Ministerului Sanatații, trei persoane au fost gasite carbonizate, iar o persoana a fost declarata decedata la scurt timp. O alta victima a fost gasita in ulterior in…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 10.269 de noi cazuri de COVID-19, fiind efectuate 37.906 teste. Potrivit bilanțului anunțat astazi de autoritați, 168 de persoane au murit, iar numarul pacienților de la ATI a ajuns la 1.174. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 10.269 de cazuri…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica dimineața intr-un apartament din Galați. In urma deflagrației, doua persoane și-au pierdut viața și alte 25 au fost evacuate. O persoana a fost gasita carbonizata in apartamentul in care locuia, iar o femeie de 60 de ani a suferit un stop cardiorespirator ca…

