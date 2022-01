Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timisoara au reținut un barbat de 41 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de „lovire sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timisoara au reținut un barbat de 41 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timisoara au reținut un barbat de 41 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut un barbat, de 29 de ani, banuit de comiterea unui furt calificat in municipiul Timișoara. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 25 ianuarie,…

- Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat in municipiul Timișoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 20 ianuarie, in…

- A fost prins hotul de la barou Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat in municipiul Timișoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Polițiștii Municipiului Timișoara au reținut un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat in municipiul Timișoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Este vorba despre spargerea…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara au reținut un barbat, de 31 ani, banuit de comiterea unui furt in localitatea Pișchia, din județul Timiș. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La data de 17 ianuarie,…