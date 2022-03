Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- Daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Seful diplomatiei ruse a mai spus ca Rusia, care a lansat saptamana trecuta un atac in Ucraina pe care il numeste „operatiune militara…

- Ucraina este dominata de Rusia la toate capitolele, dar armata roșie inca nu a reușit sa rapuna bravul popor ucrainean. Kievul are un mare as in maneca: dronele turcești Bayraktar TB-2. Noi imagini publicate de armata Ucrainei arata cum o drona adusa din Turcia lovește un sistem antiaerian BUK intr-o…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- Criza provocata de consolidarea militara a Rusiei in apropierea frontierei cu Ucraina i-a servit Moscovei ca Occidentul sa-i asculte cererile in materie de securitate, dar ea nu are ca obiectiv ultim de a provoca o confruntare militara, a declarat miercuri fostul secretar general al Organizatiei…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dancu a asigurat faptul ca nu va exista niciun razboi in care sa fie implicata Romania, in contextul situației instabile dintre Ucraina și Rusia. Pe scurt, in acest moment relația dintre Ucraina și Rusia este instabila. Federația Rusa a trimis 175.000 de trupe la…