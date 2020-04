Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist roman Valentin Podean a murit la varsta de 49 de ani rapus de COVID-19. El avea deja probleme de sanatate și facea dializa. Valentin Podean ar fi luat noul coronavirus de la o asistenta medicala de la centrul unde facea dializa, scrie Ziare.com. El este al doilea fost fotbalist roman…

- Un cetatean roman infectat cu noul coronavirus a murit in Germania, numarul total al deceselor romanilor din afara tarii, din cauza COVID-19, ajungand la 38, iar numarul celor confirmati pozitiv este de 679, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Sursa citata arata ca romanii confirmati…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta, potrivit bilantului stabilit de AFP care citeaza date oficiale.Citește și: Momente EMOȚIONANTE la Galați - Asistenta hartuita de vecini, așteptata cu flori și aplauze…

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…

