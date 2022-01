Inca un focar de Covid-19 a fost depistat intr-o scoala din Timisoara. Este a cincea unitate de invațamant din județ in care au fost confirmate mai multe cazuri de imbolanviri. Un numar de 138 de persoane sub 18 ani din judetul Timis au fost depistate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis. Totodata, a fost declarat un nou focar, la Colegiul National Banatean din Timisoara, unde au fost identificate 12 cazuri la elevi. Potrivit DSP Timis, in judetul Timis sunt active zece focare de COVID-19, iar cel mai recent este cel de la Colegiul National Banatean…