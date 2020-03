Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va face deplasarea la Mediaș pentru partida cu Gaz Metan fara doi atacanți importanți. Astfel, Dusan Uhrin, tehnicianul „cainilor”, nu se va putea baza pe serviciile a doi atacanți: Mattia Montini (27 de ani) și Slavko Perovic (30). DINAMO - GAZ METAN // Uhrin, fara Montini și Perovic la Mediaș…

- Petrolul - Dunarea Calarași este unul dintre meciurile așteptate cu mare interes in prima etapa a minireturului in Liga 1. Petrolul - Dunarea Calarași se joaca sambata, de la 12:00. Meciul e liveSCORE pe GSP.ro. Daca Petrolul țințește, in continuare, un loc direct promovabil, la o poziție similara se…

- Bucureștenii au revenit pe final de la minus trei goluri, eliminand liderul din Suedia! CSM București, deținatoarea trofeului, s-a calificat in sferturile de finala ale Challenge Cup dupa ce a terminat la egalitate, 24-24 cu suedezii de la Alingsas HK, in partida retur din 16-imile de finala. "Tigrii"…

- Dinamo e cea mai slaba pe terenurile adverse, dar are nevoie de victorie pe stadionul „lanternei” FC Voluntari, echipa cu cele mai puține puncte obținute pe propriul gazon. FC Voluntari - Dinamo se joaca duminica, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport…

- SCM Timișoara a pierdut ultimul meci din prima faza a campionatului, 80-84 cu CSU Sibiu, insa in urma jocului rezultatelor a reușit sa acceada in Top 6. Trupa lui Dragan Petricevic a avut un inceput perfect de meci și conducea dupa primele zece minute cu 33-12. Parea o victorie sigura pentru banațeni,…

- ​Echipa de baschet masculin U BT Cluj a învins miercuri, în deplasare, formatia israeliana Ironi Ness Ziona, scor 84-81 (38-42), în a treia partida din grupa J a FIBA Europe Cup, faza secunda a competitiei, potrivit News.ro. Principalii marcatori ai partidei au fost Cook 15…

- Cei trei parlamentari vizati de ancheta DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Caprar, deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita, deputat PSD de Caras Severin, scriu jurnaliștii de la www.opiniatimisoarei.ro Anchetatorii anticorupție au facut, luni dimineața, nu mai puțin de 15 perchezitii, intr-un…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a pierdut drastic duelul susținut in Sala Polivalenta, in compania formației SCM Timișoara. Trupa lui Todorov a cedat cu scorul de 69-84, dupa inca un meci modest, iar in acest moment a inregistrat al cincilea eșec consecutiv. Partida a contat pentru etapa a…