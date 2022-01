Parlamentarii care au parasit anul trecut PNL ca sa se alature noului partid al Ludovic Orban au inceput sa regrete mișcare facuta și cauta sa revina in tabara liberala. Primul deputat care a anunțat ca va reveni in PNL este Luminița Barcari de la Calarași. Dar, potrivit informațiilor noastre, un alt parlamentar va pleca din tabara Orban și va reveni in PNL este deputatul de Prahova George Ionescu. Acesta s-a suparat anul trecut și-a trecut in tabara Orban pentru ca fiul sau, Mihai Sebastian Ionescu, a fost demis de premierul de atunci Florin Cițu din funcția de subsecretar de stat de la Ministerul…