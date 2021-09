Încă un craiovean condamnat în Portugalia pentru furturi din bancomate Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea unui craiovean de 47 de ani, condamnat in Portugalia pentru furturi din bancomate. Aceasta a primit o pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare. Barbatul a fost ridicat de politisti luni, in baza unui mandat european de arestare. Pe 19 august, instanta a dispus predarea catre autoritatile portugheze a unui alt craiovean condamnat in Portugalia. Potrivit oamenilor legii, barbatul de 47 de ani a fost depistat in Craiova. „In cursul zilei de luni, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au depistat un barbat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

