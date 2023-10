Stiri pe aceeasi tema

- ”Deocamdata s-a atins o borna, destul de tarziu, la 30 de ani de la Revolutie, borna de 1.000 de km de autostrada. In acest moment sunt in lucru aproximativ 750 de kilometri si stiti acele santiere (…) se vede ca se lucreaza pe toate santierele, iar rezultatele vor veni (…) eu am spus ca, pana la sfarsitul…

- Un agent dublu din armata rusa a ajutat la planificarea atacului devastator asupra unui șantier naval din Crimeea, care a avariat, saptamana trecuta un submarin rusesc și o nava de debarcare, susține un grup de partizani ucraineni.

- Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagra a fost lovit cu rachete. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat ca a fost lovita și o uzina in care se construiesc și se repara nave militare. 24 de oameni ar fi fost raniți.

- Șantierul viitorului drum de legatura dintre Timișoara și A1, ramas fara executant dupa ce cei de la Todini au fost dați afara pentru ca nu lucrau, ar putea fi rapid relicitat, așa cum s-a intamplat pe Centura Sud. Singura problema care ar putea aparea este o eventuala contestație depusa de societatea…

- Transportatorii din Romania solicita verificarea tuturor aplicatiilor pentru comenzi de taxi si „ride-sharing” neautorizate, intrucat „la adapostul Legii transportului alternativ se ascund escrocherii pe care nicio institutie a statului roman nu le verifica”. Potrivit unui comunicat de presa al Confederatiei…

- Damen a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 2018 a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din actiunile companiei care opereaza santierul Mangalia. “In 2018, Damen a decis sa investeasca in Mangalia si a acceptat sa transfere partii romane 2% din…

Primarul din Florești penalizeaza șantierul pentru inlocuirea conductei de gaz de pe strada Cetații și deschide circulația pe artera/ „Este inacceptabil cum executantul proiectului a ales sa nu respecte o intreaga comunitate și sa nu lucreze activ pentru a finaliza lucrarea in cel mai…