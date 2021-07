Încă un an de aşteptare pentru primul tronson al Drumului Expres Craiova-Piteşti Vesti foarte proaste despre finalizarea primului tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Reprezentantul firmei italiene, Tirenna Scavi , care se ocupa de lucrari, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca termenul de finalizare a lucrarilor la tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitesti se decaleaza cu un an. Este gata doar putin peste un sfert din lucrare In aceasta perioada, stadiul lucrarilor la acest tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti, care va avea o lungime de 17,7 kilometri, ar fi trebuit sa fie la aproximativ 70%. Insa, procentul nu este nici pe departe cel scontat.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

