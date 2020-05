Încă trei teleormăneni confirmați cu COVID-19 Inca trei teleormaneni confirmați cu COVID-19 in Eveniment / on 13/05/2020 at 12:10 / Trei cazuri de COVID-19 au fost confirmate, la nivelul județului Teleorman, in utimele 24 de ore, numarul total al cazurilor de infecție cu noul coronavirus ajungand la 109, potrivit raportarii de miercuri a Grupului de Comunicare Strategica. La nivel național, pana pe data de 13 mai, au fost confirmate 16.002 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 224 de cazuri noi fiind confirmate numai in ultimele 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, pana miercuri, 13 mai,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

