- Alte patru cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost identificate in randul turistilor romani aflati in Grecia, trei in insula Thassos si un caz in Lefkada, precizeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

- Este avertizarea Ministerul de Externe de la Bucuresti. Prin urmare, persoanele ale caror teste ies pozitive trebuie sa respecte masurile impuse pe teritoriul Bulgariei, inclusiv carantina sau autoizolare. Reamintim ca romanii care intra in Grecia prin punctul de trecere Kulata-Promachonas trebuie sa…

- "Cu privire la situatia cetateanului roman aflat in Salonic si care fusese confirmat cu COVID-19, MAE precizeaza ca acesta a fost supus unui nou test, rezultatul retestarii fiind pozitiv. Astfel, persoana in cauza va ramane in carantina pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, un alt cetatean roman…

- La punctul vamal Kulata-Promachonas, care face trecerea intre Bulgaria si Grecia, a intrat in vigoare de miercuri, 15 iulie, ora 0.01, o dispozitie potrivit careia turistii trebuie sa prezinte obligatoriu teste negative pentru COVID-19. Potrivit reglementarilor impuse de statul elen, turistii…

- Guvernatorul Insulei Creta, Stavros Arnaoutakis, afirma ca este optimist in ceea ce priveste turismul, chiar si in plina pandemie de COVID-19, si ca asteapta in 2020 mai mult de 33.000 de romani, cati au vizitat anul trecut aceasta regiune, informeaza Agerpres. Oficialul grec a precizat ca autoritatile…

- Cei doi cetateni romani confirmati pozitiv in insula Evia au fost transferati intr-o unitate hoteliera special destinata pentru carantina, unde vor ramane pentru 12 zile. Ceilalti membri ai grupului cu care cele doua persoane confirmate pozitiv au intrat in Grecia si care au fost testati, la randul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca alți trei romani aflați in Grecia au fost testați pozitiv COVID-19. Doi dintre ei se afla in Insula Evia și altul in Salonic. ”In continuarea informațiilor cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe…

