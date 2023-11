Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea terorista Hamas a anunțat ca ar fi dispusa sa elibereze 70 de ostatici, femei și copii, in schimbul a cinci zile de armistițiu. A cerut o incetare totala a focului și accesul ajutoarelor umanitare in toata Fașia Gaza. Israelul nu a raspuns inca acestei oferte, dar a prezentat dovezi ca ostaticii…

- No, ii fain sa fii bugetar! Libere peste libere, sarbatori legale și minivacanțe. Guvernanții au stabilit pentru 2024 inca doua zile de relaxare pentru persoanele angajate la stat. Ministerul Muncii a publicat un proiect de hotarare de guvern privind stabilirea zilelor lucratoare pentru care se acorda…

- Poliția Capitalei a cerut, vineri, ajutorul populației, intr-o postare pe pagina de Facebook a instituției, pentru a gasi persoana care a pierdut sau a uitat un troller de culoare deschisa și o pisica neagra intr-o cușca, in centrul Bucureștiului. "Pisica și trolerul din imagini au fost gasite pe Calea…

- In luna septembrie a.c., cand bibliotecarele de la Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda au pictat pro-bono peretii Secției de pediatrie a Spitalului Municipal Turda, Dl Dr Dobre Mihaița, Șeful Secției de pediatrie din Spitalul Municipal Turda, a apelat la noi cu rugamintea de a organiza o minibiblioteca…

- Al patrulea proiect de pictura murala s-a incheiat azi prin pictarea pereților Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Turda, sub indemnul „Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume”. Astazi, bibliotecarele Bibliotecii Municipale Turda au terminat de pictat peretii Sectiei de pediatrie a Spitalului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu care se manifesta in incinta unui apartament situat pe strada Aleea Peana. Din primele informații, flacarile au afectat o canapea și mai multe elemente de mobilier, fara sa se extinda la alte incaperi. Incendiul…

- Secția de pediatrie a Spitalului Municipal Turda a inceput sa prinda culoare datorita bibliotecarelor turdene și a echipei Rotaract Turda. „Incepand de Marti, 12 Septembrie 2023, bibliotecarele Dana Deac, Cristina Docze, Nicoleta Carlea si Gabriela Hornoi de la Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu”…

- August a fost o luna plina pentru Aeroportul Internațional “Avram Iancu” din Cluj. Dupa ce a atins pentru a cincea oara in istoria sa pragul de 2 milioane de pasageri inregistrat intr-un an calendaristic, pe 17 August, a fost depașit și recordul de pasageri inregistrați intr-o singura zi. “Pana in prezent,…