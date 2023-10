Încă o ZI LIBERĂ pentru ELEVI. De ce NU se fac cursuri joi, 5 octombrie Articolul 3 al Ordinului privind structura anului școlar 2023-2024 prevede ca “In ziua de 5 octombrie – Ziua Internaționala a Educației și in zilele nelucratoare / de sarbatoare legala prevazute de lege și de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri”.Aceeași zi este prevazuta și in contractul colectiv de munca (CCM) la nivel de sector.Ziua libera pentru profesori și elevi este cu trei saptamani și doua zile inaintea primei vacanțe a anului școlar in curs, structurat pe module de invațare (vacanța programata pentru 28 octombrie – 5 noiembrie).Mai exact, pe 28 octombrie se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- ​Profesorii și elevii din toata țara vor avea liber joi, 5 octombrie, de Ziua Internaționala a Educației. Ordinul ministrului Educației prin care a fost aprobata structura anului școlar 2023-2024 prevede, la fel ca in fiecare an, ca in 5 octombrie nu se fac ore. 1966, a recomandarii UNESCO și a „Organizației…

