Încă o zi de vară răcoroasă Miercuri, vremea se menține destul de rece pentru aceasta perioada, dar temperaturile cresc ușor fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:45. Astazi, vom avea parte de cer senin pe tot parcursul zilei. Soarele apune la ora 21:21. Temperaturile minime se vor situa intre 10 și 14 grade, iar cele maxime nu vor depași 23 de grade. Joi, se anunța o vreme frumoasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

