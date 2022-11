Stiri pe aceeasi tema

- Anatoli Karpov a cerut ca Rusia sa incheie razboiul din Ucraina și, acum, se afla in coma, la spital, dupa ce a suferit mai multe rani grave la cap. De la inceputul razboiului, mai mulți ruși au murit in condiții suspecte sau au fost victimele unor accidente dubioase. Anatoli Karpov, in varsta de 71…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat „fascismul lui Putin”, transmite BBC. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti. Intr-o postare…

- Elon Musk, cel mai bogat om al Planetei, continua seria declarațiilor controversate despre razboi. Acum, el și-a exprimat crezul potrivit caruia, Rusia va folosi arme nucleare in cazul in care va pierde Peninsula Crimeea, potrivit RollingStone. Elon Musk a dat voalat de ințeles ca Ucraina ar trebui…

- Elon Musk a fost aspru criticat dupa ce a propus ca Rusia sa pastreze Crimeea. De asemenea, cel mai bogat om din lume a facut mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Miliardarul Elon Musk a publicat pe rețelele de socializare un sondaj in care le cere urmaritorilor sai sa voteze pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a aratat, vineri seara, ca revendicarea de catre Putin a altor patru regiuni din Ucraina reprezinta ”cea mai mare tentativa de anexare a unor teritorii europene, cu forta, de la Al Doilea Razboi Mondial”. ”Aliatii NATO nu recunosc si nu vor recunoaste aceste…

- Un deținut din Rusia, condamnat pentru omor și tentativa de omor, s-a alaturat grupului Wagner in urma apelului facut de Evgheni Prigojin, cunoscut și sub numele „bucatarul lui Putin”, pentru a lupta pe frontul din Ucraina și s-a predat Kievului la scurt timp dupa inrolare, a dezvaluit jurnalistul ucrainean…

- Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți…