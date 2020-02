Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care a lovit cu masina un barbat din localitatea Falcoiu, judetul Olt, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost identificat de oamenii legii cu ajutorul criminalistilor din Cluj.Suspectul a fost gasit dupa trei zile, in Caracal, potrivit digi24.ro. Potrivit Politiei Olt, accidentul s a…

- Polițiștii din Neamț au fost sesizați ca un barbat a fost injunghiat de concubina sa. Victima a fost internata in spital, iar polițiștii fac acum cercetari.Potrivit primelor informații, vineri, in jurul orei 15:30, IPJ Neamț a fost sesizat despre faptul ca, un barbat, de 49 de ani, din comuna…

- Cel puțin 16 persoane care au intrat in contact cu un barbat din statul Washington care a fost diagnosticat cu coronavirus, devenind primul caz din SUA, sunt monitorizate pentru boala care a ucis 17 persoane in China și a imbolnavit alte sute, au spus oficialii locali, potrivit Reuters preluat de…

- Luni seara, in jurul orei 21.00, pompierii din cadrul ISU Prahova au fost alertați in privința unui incendiu violent care a izbucnit la o casa din comuna Provița de Jos. Mai mult, la sosirea popmpierilor la fața locului,l vecinii scosesera din casa in flacari un barbat in varsta de 34 de ani, pe care…

- Crima oribila in Capitala, in sectorul 4. Un barbat de 64 de ani a fost omorat in bataie marti noapte. Omul s-ar fi trezit la usa cu doi dintre fostii chirisi, potrivit Antena3. Pe fondul unor neintelegeri mai vechi legat de actele intocmite in momentul inchirierii, dar si legat de o suma de bani, intre…

- Joi, 19 decembrie, in jurul orei 11.20, politistii au intervenit la un accident grav de circulatie, produs pe raza localitatii Arduzel. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat in varsta de 49 ani, din orasul Ulmeni, care a condus un autoturism, nu a pastrat distanta de siguranta si a acrosat…

- Un barbat de 54 de ani, din Dambovita, diagnosticat cu gripa si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste a murit, se arata intr-un comunicat al Directiei de Sanatate Publica (DSP)...

- Viața unui om a fost salvata, astazi, de pompieri, care au beneficiat de ajutorul unui cetațean, devenit voluntar in misiunae de salvare. Victima se afla intr-un loc greu accesibil pentru salvatorii ce nu au intervenit cu autovehicul potrivit, fiind salvata cu aportul substanțial al unui posesor al…