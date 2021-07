Stiri pe aceeasi tema

- Circulația variantei Delta a coronavirusului a dus la o creștere alarmanta a numarului de cazuri in Cuba, a anunțat, miercuri, Organizația Panamericana a Sanatații. „Cazurile de Covid-19 si decesele se inmultesc in Cuba, unde multe provincii se confrunta cu cresteri dramatice ale infectarilor”, a declarat…

- Contagierile cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, reprezentand o crestere cu 3% fata de saptamana anterioara, in timp ce numarul deceselor la nivel global continua sa scada, a informat miercuri Organizatia Mondiala…

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța, prin vocea directorului Tedros Adhanom Ghebreyesus, ca numarul cazurilor de coronavirus va inregistra creșteri, pe fondul relaxarilor masurilor sanitare de prevenire a raspandirii virusului. Cazurile de deces risca și ele sa se inmulțeasca din cauza presiunii…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca persoanele vulnerabile la infecția cu virusul SARS-CoV-2 vor avea nevoie anual de o doza de vaccin impotriva COVID-19. OMS, asemeni producatorilor de vaccin impotriva COVID-19, este de parere ca persoanele din categoriile de risc, precum varstnicii…

- Bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a depasit joi 4 milioane, in timp ce multe tari fac eforturi pentru a procura doze de vaccinuri spre a isi imuniza populatia, potrivit calculelor Reuters. Pragul de 2 milioane de decese asociate Covid-19 a fost atins dupa un an de pandemie, in timp ce alte…