Încă o tânără româncă, acuzată că a lăsat un bătrân italian fără peste 300.000 de euro O romanca de 30 de ani a sedus un batran din Italia pe care l-a convins sa-i cumpere un apartament si alte bunuri. Pensionarul ar fi cheltuit o adevarata avere. O romanca de 30 de ani din Italia este acuzata de familia unui batran ca l-a sedus si a obtinut un apartament de 250.000 de euro, dar si bunuri de valoare. Femeia risca acum sa fie trimisa in judecata. Tanara este acuzata ca l-a inselat pe batran pentru a obtine bunuri de valoare, printre care si un apartament, in care romanca ar fi locuit cu iubitul sau, dar si familia ei. A cheltuit o avere pentru romanca De cealalta parte, conationala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

