Rezultat remarcabil pentru elevii romani, la Olimpiada Internaționala de Fizica de la Tokyo. Dupa recenta reușita a lotului Romaniei prezent la Olimpiada Internaționala de Matematica, din Chiba, Japonia, mai nou s-au aflat performanțele elevilor pasionați de fizica. Rezultatul – locul 1 in Europa și locul 3 in clasamentul pe națiuni pentru Romania, la Olimpiada Internaționala […] The post Inca o performanța laudabila! Locul 1 in Europa pentru elevii romani, la Olimpiada Internaționala de Fizica first appeared on Ziarul National .