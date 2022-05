Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a anuntat ca a deschis un dosar penal legat de decesul lui Alexander Subbotin, un fost director al companiei petroliere de stat Lukoil care a fost gasit mort duminica in subsolul unei case din regiunea Moscovei.

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…

- In Sevastopol, pentru oamenii pro-ruși, crucișatorul Moscova a fost intotdeauna puțin mai mult decat o simpla nava. Statutul de „ucigaș de portavion” a fost impregnat de scara imperiala și a gadilat ego-ul. Aceasta nava a fost construita pentru cel de-al treilea razboi mondial, iar datoria ei de lupta…

- Germanii ar trebui sa inceapa sa economiseasca energie acum pentru a deveni mai independenti de combustibilii fosili proveniti din Rusia, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, in contextul in care cea mai mare economie a Europei cauta modalitati de a reduce importurile de gaze naturale…

- Marți, presedintele Rusiei, Vladimir Putin se intalneste cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a discuta despre situatia din Ucraina si sanctiunile occidentale, au relatat agentiile de presa din Rusia si Belarus, potrivit Reuters cu referire la Agerpres.ro . Lukasenko a sosit marti la primele…

- Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a ținut duminica o slujba pentru soldații ruși, in care i-a indemnat sa-și apere țara „așa cum numai rușii o pot face", in timp ce Moscova iși continua campania militara in Ucraina.

- Rusia a anunțat joi ca a extins considerabil numarul oficialilor, parlamentarilor, personalitaților publice și jurnalistilor din Uniunea Europeana carora le este interzis sa intre pe teritoriul sau, pentru ca ar fi fost responsabili de sancțiunile punitive la adresa Moscovei și pentru ca ar fi alimentat…

- Forțele armate ucrainene și separatiștii pro-ruși se acuza reciproc pentru deschiderea focului și incalcarea acordurilor de Minsk. Separatistii din estul Ucrainei, care sunt sprijiniti de Rusia, au anuntat joi ca armata ucraineana a deschis focul pe teritoriul controlat de ei, de patru ori in ultimele…