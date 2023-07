Încă o lovitură pentru bolnavii de cancer. Pacienții operați la colon sau vezică, puși să acopere jumătate din suma pentru dispozitive din Pacienții operați de cancer la colon sau la vezica au fost anunțați, miercuri, de companiile de distribuție a dispozitivelor medicale necesare, ca trebuie sa acopere jumatate din suma necesara achizioonarii acestora. Conform cors.ro, Casa Naționala de Sanatate nu a dat niciun raspuns la intrebarile pe aceasta tema. Mai multe companii de distribuție a dispozitivelor medicale, […] The post Inca o lovitura pentru bolnavii de cancer. Pacienții operați la colon sau vezica, puși sa acopere jumatate din suma pentru dispozitive din appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

