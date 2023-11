Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Craiova a fost desemnat, anul acesta, de o platforma de promovare turistica, gazda celui mai frumos brad de Craciun din Europa. Potrivit Primariei Craiova, nominalizarea a fost facuta dintre 25 de brazi de Craciun din piete faimoase din Europa precum Londra, Viena, Varsovia, Budapesta, Praga,…

- Craiovenii s-au inghesuit in aceasta seara la inaugurarea Targului de Craciun, in ciuda frigului și a ploii marunte care a cazut pe tot parcursul zilei. Targul de Craciun din Craiova si-a deschide portile la ora 18.30, intr-o feerie de lumina. Targul de Craciun se desfașoara in perioada 17 noiembrie…

- Se apropie cea mai frumoasa perioada din an, cea a sarbatorilor magice de iarna, și deja incep pregatirile pentru mult așteptatele targuri de Craciun. Iata care sunt cele mai frumoase locuri din Europa in care sa mergi pentru a vizita targul de Craciun. De cand se deschid targurile de Craciun in Europa.Cand…

- Unul dintre oficialii instalați de Kremlin la conducerea autoritaților de ocupație din Ucraina a facut apel la ocuparea statelor baltice și a Finlandei de catre Rusia pentru a-i intoarce pe „subiecții” sai acasa, relateaza Kyiv Independent și Hotnews . „Imperiul Rus, cand a fost zguduit dupa puciul…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat marti ca decizia Uniunii Sovietice de a trimite tancuri in Ungaria si Cehoslovacia pentru a zdrobi protestele in masa in timpul Razboiului Rece a fost o greseala, relateaza Reuters. „A fost o greseala”, a admis Putin cand a fost intrebat despre perceptia Rusiei…

- Mulți europeni și-au ingropat speranțele de a cumpara o locuința noua, datorita majorarii costurilor imprumuturilor. Și mulți proprietari inchiriaza locuințe, alaturandu-se unei piețe deja incinse. Chiriile in orașe europene precum Londra, Paris și Berlin sunt la cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata;…