- Debutul Ligii Nationale de handbal feminin este afectat de cazuri de coronavirus la mai multe echipe, iar doua, HC Zalau si ACS Crisul Chisineu-Cris, nu se vor prezenta la turneul de la Ploiesti din acest motiv. Potrivit site-ului clubului Minaur Baia Mare, echipa Activ Ploiesti a anuntat ca are doar…

- Echipa de handbal feminin Rapid Bucuresti a anuntat, marti seara, ca a plecat spre Ploiesti, pentru primul turneu al Ligii Nationale, dar ca din lot nu fac parte trei jucatoare depistate pozitiv la Covid-19, potrivit news.ro.”Echipa noastra nu a fost ocolita, din pacate, de coronavirus, iar…

- Presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, a declarat marti, pentru News.ro, cu o zi inaintea debutului Ligii Nationale feminine, la turneul de la Ploiesti, ca echipele HC Zalau si ACS Chisineu Cris nu vor participa, avand testari pozitive la Covid-19 in loturi, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR Mario…

- Campionatul Ligii Florilor MOL va debuta pe 14/15 octombrie, la Ploiești, cu meciurile din prima runda. Șapte luni de pauza sunt foarte multe, dar n-a nimeni n-a avut de ales. Mai mult, speram sa nu mai avem vreo surpriza neplacuta cu acest Covid-19, care a pus și așa toata lumea pe jar. In acest an…

- Luni dimineața, in cadrul unei videoconferințe, au fost trase la sorți locurile celor patru echipe nou-promovate in Liga Florilor, in vederea definitivarii programului campionatului. Astfel, de la 1 la 4, locurile au fost atribuite, in ordine, echipelor Dacia Mioveni, Activ Prahova Ploiești, Crișul…

- Loturile de senioare și de tineret 2000/2001 ale Romaniei se vor reuni pentru prima data de la inceputul pandemiei COVID-19. La Craiova, in perioada 27 septembrie – 3 octombrie, va avea loc o acțiune de pregatire centralizata, scrie minaur.ro. Doua fete de la CS Minaur vor merge la naționala de senioare…

- Federația Romana de Handbal a efectuat, miercuri, tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei la handbal feminin, ediția 2019-2020. In urma extragerii, SCM Valcea și CSM București se pot intalni doar in finala competiției. Din sezonul 2019-2020 al Cupei Romaniei la handbal feminin au mai ramas…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, va juca in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin cu SCM Gloria Buzau, daca va trece in sferturi de CSM Slatina, conform tragerii la sorti efectuata online miercuri la sediul FR de Handbal. In cealalta semifinala, CS Rapid Bucuresti va infrunta…