Echipa candidatului PNL la Primaria Suceava s-a imbogațit cu o noua achiziție, Calin Horia Barleanu. Acesta lucreaza de 19 ani in invațamant, este psiholog și om de radio. O persoana dinamica, pasionata de lucrul cu oamenii, mereu gata de cate o schimbare, care crede ca totul este posibil cu rabdare și pasiune. Doctorat in filologie, […] The post Inca o achiziție de marca pentru echipa lui Lucian Harșovschi first appeared on Suceava News Online .