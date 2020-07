Inca 30 de zile stare de alerta in Romania. Hotararea de Guvern, valabila de astazi, a fost publicata in Monitorul Oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe territoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.Actul normativ stabileste si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD,a anunțat miercuri ca va depune o moțiune de cenzura dupa ce va inceta starea de urgența. Ciolacu este deranjat de faptul ca guvernul i-a pus in vedere parlamentului, dominat de PSD ca a prelungit starea de alerta cu 30 de zile in loc sa ceara incuviințarea…

- Prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei va fi discutata marți, intr-o ședința de Guvern. Grupul de Comunicare Strategica a emis astazi un comunicat de presa prin care susține prelungirea starii de alerta. In mesaj, prin intermediul unui grafic, se precizeaza ca raportul intre numarul de…

- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.In spatiile publice inchise, spatiile…